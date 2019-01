[ 23 Fevral 2015 14:22 ]



Bakı. Fuad Cəfərov – APA. Yardımlı rayonunda bədbəxt hadisə baş verib.

APA-nın Daxili İşlər Nazirliyinin saytına istinadən verdiyi məlumata görə, fevralın 22-də Yardımlı rayonunun Kürəkçi kəndində baş vermiş qar uçqunu zamanı kənd sakini Rəşid Əkbərov dünyasını dəyişib. Hadisə onun yardımçı təsərrüfatında baş verib.

Habelə oradakı 10 baş inəyin də tələf olduğu bildirilib.



