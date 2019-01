“İçerde” serialının baş rolunda oynayan Çağatay Ulusoy gün keçdikcə populyarlığını artırır.

Axşam.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, küçədə və tədbirlərdə hər zaman avtoqraf almaq istəyənlərlə qarşılaşan Ç.Ulusoy, bu dəfə evində maraqlı sürprizlə qarşılaşıb.

Belə ki, anası Rəfiyə xanımla birlikdə yaşayan gənc aktyorun evinə 15 gənc qız gələrək onu görmək istəyiblər.

Ev sahibləri dəvətsiz qonaqları qəbul edərək çay təklif ediblər.

