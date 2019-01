Birləşmiş Ərəb Əmirliyində (BƏƏ) pul əvəzinə, qızıl külçələr verən bankomatlar fəaliyyətə başlayıb.

Publika.az xəbər verir ki, qızı suyuna çəkilmiş və “Gold To Go” adlanan bankomatlar müştərilərə müxtəlif çəkidə qızıl külçələr verir.

Bankomatdan qızıl külçələri çıxartmaq üçün isə əsginas kimi, kart və şifrəni daxil edib, lazım olan düymələri basmaq kifayət edir.

Vasif Həsənli













