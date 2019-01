“Whatsapp”da yeni funksiyalar

“Facebook”un sahibi Mark Zukerberq tərəfindən satın alındıqdan sonra bir sıra yeniliklər gətirilən “Whatsapp”a daha bir funskiya əlavə edilib.

Axşam.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, artıq “Whatsapp”da fotolar üzərində müxtəlif effektlər və emojilər istifadə etmək mümkündür.

Digər yenilik ön kameraya flaş işıq əlavə edilməsi ilə bağlıdır. Bu funksiya xüsusilə qaranlıq məkanlarda selfi çəkmək istəyənlər üçün nəzərdə tutulub.

“Android” istifadəçilərindən fərqli olaraq “iOS”çular hələ bir müddət güncəlləməni gözləməli olacaqlar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.