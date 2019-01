Tanınmış model, aktrisa və şou- ulduzu Kasey Baçelor təqvim üçün kamera qarşısına keçərək açıq-saçıq şəkillər çəkdirib.

Milli.Az xarici mətbuata istinadən bildirir ki, fotolar maraqla qarşılanıb.

Milli.Az fotoları təqdim edir:

Milli.Az











You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.