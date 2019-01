"Fənərbaxça" futbol klubunun oyunçusu Van Der Uielin sevgilisi Rose Bertram Paris Moda Həftəsində podiuma çıxıb.



Axşam.az-ın Türkiyə mətbuatına istinadən məlumatına görə, bir alt paltar brendinin yeni kolleksiyasını təqdim edən Rose podiumda gözəlliyi və davranışı ilə hər kəs tərəfindən bəyənilib.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.