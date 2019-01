Dik Advokat: "Qrupumuzda hər şey ola bilər"

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri "Fənərbağça"nın baş məşqçisi Dik Advokat Avropa Liqasının üçüncü turunda "Mançester Yunayted"ə 1:4 hesabı ilə uduzduqları görüşdən sonra deyib.

O, heyətin səviyyəsinə görə qollar buraxmadıqlarını bildirib:

"Qarşıda üç oyunumuz var. Bu görüşlərdən ikisini öz meydanımızda oynayacağıq. Qrupumuzda hər şey ola bilər. Burada uduzmaq utanılası bir şey deyil, ancaq necə uduzduğumuz böyük problemdir".

