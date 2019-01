Türkiyə İraqla razılaşdı

Türkiyə və İraq arasında razılıq əldə olunub.

Milli.Az "Report"a istinadən bildirir ki, bunu ABŞ-ın müdafiə naziri Eşton Karter Ankaraya səfəri çərçivəsində jurnalistlərə bildirib.

Onun sözlərinə görə, hər iki dövlətin rəhbərliyi İraqın Mosul şəhəri yaxınlığındakı Başika hərbi bazası və İŞİD terror qruplaşmasına qarşı əməliyyatlarda iştirak etmək üçün prinsipial razılığa gəlib: "Hazırda bir müqavilə var. Ancaq indi bunun mümkünlüyünü görüşürük və üzərində çalışırıq".

Qeyd edək ki, İraqın Mosul əyalətinin Başika bölgəsi yaxınlığında Türkiyənin hərbi bazası yerləşir. Onlar İraqın şimalındakı kürd muxtariyyətinin silahlılarını terrorçu İŞİD qruplaşmasına qarşı mübarizə aparmaq üçün təlim keçirlər. İraq Türkiyədən Mosul yaxınlığındakı Başikadan hərbçilərini çıxarmağı tələb edirdi. Türkiyə isə orada beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində mövcudluğunu bildirirdi.

Milli.Az

