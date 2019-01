Əxlaqsızlıqla məşğul olan ata-qız TUTULDULAR

Türkiyədə qadınları fahişəliyə cəlb edən ata-qız tutulublar.

Milli.Az "Hürriyet"ə istinadla bildirir ki, Adanada qaçırdıqları qadınlara fahişəlik etdirən ata-qız saxlanılıblar. Məlum olub ki, onlar evdə uşaqlarını qaçırdıqları qadınları satıblar. Hətta onlar operator şirkətləri şübhələnməsin deyə telefonda şifrəli şəkildə danışıblar. Belə ki, ata qızları qaçırıb, 14 yaşlı qızı isə həmin qadınlara müştəri tapıb.

Qızın dediyinə görə, bəzən atası ilə arasında mübahisə də yaranıb.

"Qadınları atamdan xəbərsiz tapdığım müştərilərə satıb pulu özümə götürürdüm".

Milli.Az

