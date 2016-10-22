DƏHŞƏTLİ CİNAYƏT: Qadını zorlayıb kəsdilər və bişirib yedilər (FOTO)

Rusiyanın Sibir bölgəsində dəhşətli cinayət hadisəsi baş verib.
BAKU.WS xarici KIV-lərə istinadən xəbər verir ki, iki dost Nadejda Avakumova adlı qadını əvvəlcə zorlayıb sonra başını kəsiblər. Qadının cəsədini parçalara ayıran dostlar onu bişirərək dostları üçün ziyafət təşkil ediblər. Hətta ziyafətin qızğın zamanı qadını kəsdikləri bıçağı ətrafdakılara nümayiş etdiriblər.
Krill Nemykin və Sergey Metlyayev məhkəmənin hökmü ilə 12 il azadlıqda məhrum edilib. Eyni zamanda məhkəmə Nadejdanın aliəsinə 800 min rubl civarında təzminat ödənilməsi barədə qərar çıxarıb.