Müğənni Hadisə Azərbaycana gəlir.



Axşam.az-ın məlumatına görə, ifaçı bu haqda "O səs Türkiyə" yarışmasında deyib.



O, qeyd edib ki, Yeni il axşamında Bakıda konsert verəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.