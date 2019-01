Türkiyədə FETÖ terror təşkilatının lideri Fətullah Gülənin qardaşı uşaqları Hüseyn Gülən və Büşra Gülən saxlanılıb.

Milli.Az azvision.az-a istinadən bildirir ki, onlar hərbi çevrilişə cəhdlə bağlı aparılan istintaq çərçivəsində İzmir yaxınlığında tutulublar.

Saxlanılanlar FETÖ terror təşkilatı ilə əlaqədə olmaqda, həmçinin "ByLock" adlı kompüter proqramından istifadə etməkdə şübhəli bilinirlər.

