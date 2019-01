Millimiz İngiltərəyə qarşı - YENİLƏNİR

Bu gün 17 yaşadək futbolçular arasında Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin VI qrupunda mübarizəyə start veriləcək. Fanat.Az xəbər verir ki, Rumıniyada keçiriləcək qrup oyunlarında Azərbaycan millisi ilk oyununu İngiltərə yığmasına qarşı keçirəcək

Qrupumuzun digər oyununda meydan sahibləri və Avstriya qarşılaşacaq.

Qeyd edək ki, elit-raunda qrupda ilk iki yeri tutanlar, həmçinin üçüncülər arasında ən yaxşı nəticəyə malik 5 yığma vəsiqə qazanacaq.

17 yaşadək futbolçular arasında Avropa çempionatının seçmə mərhələsi

VI qrup

I tur, 25 oktyabr

20:00 İngiltərə - Azərbaycan

Hakimlər: Fyodor Zammit, Luke Portelli (hər ikisi Malta), Daniel Mitruti, Katalin Qaman (hər ikisi Rumıniya)

Hakim-inspektor: Gerard Perri (İrlandiya)

UEFA nümayəndəsi: Patrik Filipek (Çexiya)

Buftea. RFF futbol mərkəzi

