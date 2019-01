Bu resursların istifadəsindən xeyli vəsait əldə etmək olar

Milli.Az xəbər verir ki, bunu "Multimedia" İnformasiya Sistemləri Texnologiyaları Mərkəzinin direktoru, Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz bildirib.

Onun sözlərinə görə, onsuz da, mövcud qanunvericilikdə teleradio yayımında dövlətə məxsus olan tezliklərdən istifadə ilə bağlı, bunun təhlükəsizlik tərəfi ilə əlaqədar yetərincə müddəalar vardı. Ekspert hesab edir ki, güman ki bu addım, rəqəmsal yayıma keçiddən sonra xeyli sayda efir tezliklərinin boşalacağı ilə bağlıdır.

O.Gündüzün fikrincə, indiki halda problem daha çox təbiətin bəxş etdiyi və dövlətə məxsus olan bu tezlik resurslarından effektiv istifadədədir: "Düşünürəm ki, daha yaxşı olardı ki, 20 il bundan öncə yaradılan və çox zaman "Generallar Komissiyası" olaraq adlandırılan Nazirlər Kabineti yanında Radiotezliklər üzrə Dövlət Komissiyasının tərkbinə yenidən baxılaydı, bu komissiya tamamilə yenidən qurulaydı, ora heç olmasa MTRŞ-nın, mülki, ictimai, tele-radio sahəsindəki qurumların nümayəndələri də daxil olaydı. Belə olan halda həm efir tezliklərindən, həm də digər mülki tezliklərdən daha effektiv istifadə etmək, məhdud sayda olan tezlik resurslarından istifadədə rəqabətli bir mühit formalaşdırmaq olardı. Büdcənin vəziyyətinin pis olduğu indiki durumda bu dövlət resurslarının istifadəsindən də xeyli vəsait əldə etmək olardı".

Yusif Nəsirli

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.