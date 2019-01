Xan çinarların budaqları, ətrafa səpələnmiş sarı yarpaqlar, rənglərin təbii mozaikası Gəncənin Xan bağının təkrarolunmaz payız mənzərəsidir.

Publika.az Azərtac-a istinadən Gəncənin Xan bağının payız mənzərəsini əks etdirən fotoları təqdim edir:

