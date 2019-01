Pop musiqisinin sevilən ifaçılarından Atiye toya hazırlaşır. Gənc müğənni uzun müddətdir ki, birlikdə olduğu hollandiyalı fotoqraf Jora də Bruyne ilə evlənəcək.

Publika.az-ın xəbərinə görə, yaxın dostlarına evlilik hazırlıqlarına başladığını söyləyən Atiyenin toyu 2017-ci ilin yaz aylarında olacaq.

Mələk







