“Report” xəbər verir ki, bunu “Caspian European Club”un (Caspian Business Club) sədrinin birinci müavini, baş icraçı direktoru Telman Əliyev müsahibəsində bildirib.
T.Əliyev ötən ilin payızından Azərbaycan və “Caspian European Club”un olduqca əlamətdar tarixi dövr yaşadığını deyib: "2002-ci ildə Klub yaradılarkən qarşıya qoyulmuş hədəf indi öz inkişafının yeni mərhələsinə qədəm qoyub. Azərbaycan Prezidenti, “Caspian European Club”un (Caspian Business Club) sədri İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkədə ciddi iqtisadi islahatlar aparılır. Həmin islahatlar artıq müəyyən nəticələr verməkdədir. Biz bunu Azərbaycanda biznes qurmağa, cərəyan edən proseslərdə fəal iştirak etməyə, investisiya qoymağa, həmçinin burada yeni partnyorlar tapmağa can atan və öz nikbinliklərini ifadə edən dünyanın 50 ölkəsindən olan xarici partnyorlarımızın timsalında hiss edirik. Bundan əlavə, onlar Azərbaycan brendlərinin dünya bazarlarına çıxışı üzrə bizə öz xidmətlərini təklif edirlər”.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycan şirkətləri indi daha çox qətiyyətlilik, əminlik nümayiş etdirirlər: "Azərbaycan şirkətlərinin ötən illər ərzində üzləşdikləri təzyiqlər və mənfi məqamlar artıq ikinci plana keçib. Dövlət başçısı bütün prosesləri indi öz nəzarəti altına götürüb. Klubun 15 illik yubileyi ərəfəsində bizdə belə bir fikir formalaşıb ki, fəaliyyətimizin və ümumiyyətlə, klubumuzun yaradılmasının təşəbbüskarı olan Klubun sədri ilk gündən “Caspian European Club”un qarşısına qoyulan missiyaya indi daha çox dəstək nümayiş etdirir”.
Klubun baş icraçı direktoru başa çatmaqda olan ilin əldə olunan nəticələr baxımından ürəkaçan olduğunu qeyd edib: "Şirkətlər nikbinliyə kökləniblər, onlar mühüm nəticələrin qazanıldığını nümayiş etdirirlər. Düzdür, həll olunmamış problemlər də var. Amma biz əminik ki, ötən ilin payızında başlanılmış islahatlar bu templə davam etsə, qısa müddət ərzində biznesi narahat edən problemlərin çoxu öz həllini tapacaq. 2002, 2005 və ya 2010-cu illərdə həmin dövr üçün aktual olan problemlər müzakirə olunurdusa, bu gün onlar öz həllini tapmaqdadır. Bir sözlə, nə qədər ki, biz bu və ya digər biznes-forumlar, "dəyirmi masa"lar və işçi qruplar çərçivəsində dövlət qurumları ilə birgə müəyyən problemləri həll etməyə səy göstəririksə, biznesin təkliflərini öyrəniriksə, əvvəllər biznesin diqqət yetirmədiyi bir o qədər də çox problemlər ortaya çıxır. Qanunvericilik bazasında, xüsusilə də yeni islahatlar çərçivəsində vergi, gömrük, əmək və miqrasiya məcəllələrində böyük dəyişikliklərə ehtiyac var. Qanunvericilikdə biznesin müəyyən sahələrinin inkişafına mane olan xeyli boşluqlar var. Məhkəmə sistemində iqtisadi subyektlər arasında bir çox mübahisəli münaqişələrin həllinə ciddi təkan verəcək islahatlar həyata keçirmək artıq zərurətə çevrilib”.
T.Əliyev 2016-cı ilin birinci yarısında İlham Əliyevə təkliflər paketinin təqdim edildiyini bildirib: “Təkliflərimizin böyük hissəsi qəbul olunduğundan Prezident İlham Əliyev minnətdarıq. Həmin təkliflər sayəsində özəl biznes qısa müddət ərzində büdcənin doldurulmasında üzərinə düşən payı artıra biləcək və yeni iş yerlərinin açılması, rəqabətədavamlı məhsulların istehsalı üzrə yaxşı nəticələr nümayiş etdirəcək”.
O, vurğulayıb ki, böhrandan əsas çıxış yolu Prezident İlham Əliyev tərəfindən irəli sürülmüş və hazırda həyata keçirilən islahatlardır: "Söhbət iqtisadiyyatın real özəl sektorunun dəstəklənməsindən və stimullaşdırılmasından, bazarın liberallaşdırılmasından, dövlət şirkətlərinin özəlləşdirilməsindən, xarici kapitalın stimullaşdırılması və cəlb edilməsindən, kiçik və orta biznesin inkişafından gedir. Şirkətlərimizə "sərbəst üzmə" imkanı yaratmalıyıq. Hansı istiqamətə doğru irəliləməyə isə onlar özləri qərar verəcəklər. Azərbaycan əsrlər boyu dünya ticarət yollarının kəsişdiyi mərkəzdə yerləşib və sahibkarlıq xalqımızın qanındadır. Düzdür, onlardan bəziləri müflis olacaq və bazarın “qurbanı”na çevriləcəklər. Amma dövlət və özəl sektorun əksər şirkətlərinin aparıcı birjalardakı göstəriciləri üzrə dünyanın TOP-100-lüyünə daxil olan regional əhəmiyyətli şirkətlərə, hətta beynəlxalq korporasiyaya çevrilmək şansı var. Zənnimcə, bunun üçün investisiya, qanunvericilik və institusional bazada dəyişiklik etməyə (bu, artıq edilir), marketinq araşdırması həyata keçirməyə, bazarın perspektivli seqmentlərini seçməyə və bizə yaxşı bəlli olan təcrübədən yararlanmaqla investisiya fondları üçün nüfuzlu dünya fond bazarlarına çıxmaq imkanı yaratmağa ehtiyac var”.
Т. Əliyev həmçinin gələn il martın 15-də “Caspian European Club” (Caspian Business Club)və “Caspian Energy İnternational Media Group” tərəfindən 4-cü Beynəlxalq “Caspian Energy Forum Baku – 2017” təşkil olunacağını və tədbirdə iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrini təmsil edən 300-dən 500-dək deleqatı qəbul etməyi nəzərdə tutduqlarını bildirib: "Forumun açılış mərasimində Azərbaycan Prezidenti, “Caspian European Club”un (Caspian Business Club) sədri İlham Əliyevin iştirakı da gözlənilir. Forum çərçivəsində dövlət başçısına “İlin islahatçısı” nominasiyasında “Caspian Energy Award - 2016” beynəlxalq mükafatı təqdim olunacaq. Ümumilikdə forum Azərbaycanda aparılan islahatların ilkin nəticələrinə həsr olunub".