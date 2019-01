Xorvatiya milisinin futbolçusu İvan Rakitiç "Barselona"nın düşərgəsinə qayıdıb.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, komandanın məşqçi heyəti DÇ-2018-in seçmə mərhələsində İslandiya ilə oyunda (2:0) iştirak edən 28 yaşlı yarımmüdafiəçiyə istirahət verməyi qərara alıb.

Beləliklə, Rakitiç Şimali İrlandiya ilə yoldaşlıq görüşündə iştirak etməyəcək.

Milli.Az

