106.3 FM-in aparıcısı Raqif Raufoğlu ata olub.

Axşam.az-ın məlumatılna görə, aparıcının oğlu dünyaya gəlib.

Qeyd edək ki, bu, aparıcının ikinci övladıdır.

Milli.Az

