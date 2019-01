Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna bu il daxil olan vəsaitin həcmi açıqlanıb.

Lent.az Müdafiə Nazirliyinin saytına istinadən xəbər verir ki, Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna 1 dekabr 2016-cı il tarixədək 78.192.264,96 AZN, 212.373,88 ABŞ dolları, 5635,69 avro və 5000,0 rubl vəsait daxil olub.

