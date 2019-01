“Eurovision-2017” beynəlxalq mahnı müsabiqəsinin final mərhələsi Kiyevdə mayın 13-də, yarımfinallar isə mayın 9-da və 11-də keçiriləcək.

Publika.az “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə müsabiqənin təşkilatçısı olan “UA:Birinci” Ukrayna milli telekanalının mətbuat xidmətinin məlumatında bildirilir.

Qeyd edək ki, “Eurovision-2016” müsabiqəsinin qalibi “1944” mahnısı ilə ukraynalı müğənni Camala olub.

