Dünən Türkiyə telekanallarında iki iddialı serialın növbəti reytinq rəqabəti baş tutub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, keçən həftə Total reytinqdə seriallar arasında birinci olan "Cesur ve Güzel" bu həftə liderliyi əlindən verib.

Tuba Büyüküstün və Kıvanç Tatlıtuğun baş rollarda olduğu ekran işi cüzi fərqlə "Vatanım sensin"dən geridə qalıb. Bergüzar Korel və Halit Ergençin serialı isə həm Total, həm də AB reytinqdə birinci ola bilib.

Milli.Az

