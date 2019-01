Bu gün Hacıqabulda azyaşlı bacı və qardaş dəm qazından zəhərlənib.

APA-nın Mil-Muğan bürosunun verdiyi məlumata görə, 2007-ci il təvəllüdlü Rzayeva Türkan Elnur qızı və 2009-cu il Rzayev Elmir Elnur oğlu Hacıqabul şəhərində evlərində dəm qazından zəhərlənib.

Bacı və qardaş Hacıqabul Rayon Xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdiriliblər.

