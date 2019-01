Cennifer Lopezin yeni məşhur sevgilisi - FOTO

Müğənni Cennifer Lopez Kasper Smartdan ayrıldıqdan sonra şəxsi həyatı ilə bir neçə dəfə gündəmə gəlib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, onun keçmiş əri Mark Entoni ilə yenidən evlənəcəyi deyilsə də, xəbərlər təsdiqini tapmayıb.

Belə ki, son iddialara görə, 47 yaşlı Cey Lo 30 yaşlı rep ifaçısı Dreyklə yaxınlaşıb. Hazırda birgə mahnı üzərində işləyən cütlüyün münasibətlərinin təkcə sənətlə kifayətlənmədiyi deyilir.

Qeyd edək ki, Dreyk müğənni Rihanna ilə yenicə ayrılıb. Cenniferlə Rihanna isə hər zaman bir-birinə qarşı xoş münasibətlərinə görə seçiliblər.

