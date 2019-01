“Sony World Photography Awards” fotomüsabiqəsi son illər internetdə daha çox məşhurlaşıb. Nüfuzlu münsiflər heyəti həmişə olduğu kimi bu ilin sonunda da müxtəlif nominasiyalar üzrə qalibi açıqlayacaq.

Publika.az “Sony World Photography Awards 2016” müsabiqəsinin finalına çıxmış şəkillərdən ən yaxşılarını təqdim edir:

Mələk

































