Xalq artisti Muxtar Maniyev vəfat edib.

Axşm.az aznews.az-a istinadən xəbər verir ki, M. Maniyev şəkərli diabetdən əziyyət çəkirdi.



2015-ci il avqustun 11-də xalq artistinin sol ayağı, bu ilin martın 15-də isə sağ ayağı Elmi Cərrahiyyə Mərkəzində amputasiya edilib.

Xalq artisti M. Maniyev 1935-ci ildə Bakıda anadan olub. O, 150-dən çox Azərbaycan filmində müxtəlif dərəcəli rollar oynayıb.

