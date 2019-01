Ölümlə nəticələnən qəzalarla bağlı RƏSMİ MƏLUMAT

Daxili İşlər Nazirliyi son sutka ərzində ölkədə baş vermiş ölümlə nəticələnən yol qəzaları ilə bağlı məlumat yayıb. Lent.az nazirliyin saytına istinadən xəbər verir ki, dekabrın 21-də saat 07 radələrində Nərimanov rayonu ərazisində Bakı şəhər sakini Müşfiq Şıxəliyev idarə etdiyi "Daevoo" markalı 20 saylı xətt avtobusu ilə yolun kənarında dayanmış paytaxt sakinləri Mahmud Cəfərovu, Mələk Zülfüqarovanı və Habil Ağayevi vurub. Nəticədə M.Cəfərov hadisə yerində ölüb, digər 2 nəfər isə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Dekabrın 21-də saat 20 radələrində isə Suraxanı rayonunun Hövsan qəsəbəsində qəsəbə sakini Məhərrəm Paşayev idarə etdiyi "Daevoo" markalı 132 saylı xətt avtobusu ilə yolu keçən həmyerlisi Eldar Fərəcovu vurub. Piyada hadisə yerində ölüb.



Bundan başqa dekabrın 21-də saat 19 radələrində Sabunçu rayonunun Maştağa qəsəbəsində qəsəbə sakini Təngiz Qurbanov idarə etdiyi "VAZ-2101" markalı avtomobillə yolu keçən həmyerlisi Ceyran Orucovanı vurub və nəticədə piyada hadisə yerində ölüb.

Digər qəza isə dekabrın 21-də saat 23 radələrində Lənkəran rayonunun Gərmətük kəndində baş verib. Bakı şəhər sakini Baba Aslanov idarə etdiyi "Suzuki" markalı avtomobillə yolu keçən rayon sakini Şaiq Bəşirovu vurub və nəticədə piyada hadisə yerində ölüb.

Baş İstintaq və Təhqiqat İdarəsi tərəfindən araşdırma aparılır.

