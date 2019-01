Kerri ABŞ-ın uğursuzluğunu etiraf etdi

ABŞ dövlət katibi Con Kerri hesab edir ki, Suriyada münaqişənin siyasi həlli üzrə diplomatik səylər uğursuz olub.

Publika.az “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Departamentinin rəsmi nümayəndəsi Con Kirbi bildirib. Onun sözlərinə görə, C.Kerri səylərin uğursuzluğundan məyusluq hissi keçirir.

Kirbi qeyd edib ki, Kerri qarşıdakı həftələrə bu istiqamətdə səyləri davam etdirəcək: “O, məhz bu sahədə bizim daha uğurlu və irəlidə olmağımızı istəyir”.

Qeyd edək ki, ABŞ-ın hazırkı administrasiyasının səlahiyyətləri yanvarın 20-də başa çatacaq.

