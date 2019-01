Afrika qitəsinin qərbində yerləşən Syerra-Leone dövlətinin sabiq qərargah rəisi evində ölü halda tapılıb.

Milli.Az "gazetevatan"a istinadla bildirir ki, general Samuel Ömer Villiamsa sui-qəsd təşkil edilib. İlkin məlumata görə, qatil onu yataq otağındaykən öldürüb.

Milli.Az

