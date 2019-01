Putin azərbaycanlı jurnalistin sualına cavab verdi

Rusiya prezidenti Vladimir Putin azərbaycanlı jurnalist Fuad Səfərovun Türkiyə-Rusiya münasibətləri ilə bağlı sualına cavab verib.

Milli.Az azvision.az-a istinadən xəbər verir ki, Putin bildirib ki, əvvəllər "Su-24" qırıcısının Türkiyə rəhbərliyinin xəbəri olmadan vurulmasına inanmayıb. Lakin səfirin öldürülməsi onu öz fikrini dəyişdirməyə məcbur edib.

Rusiya prezidenti, həmçinin Hələbin azad olunmasında ölkəsinin rolundan danışıb. Bildirib ki, rəsmi Moskva olmadan bunu etmək mümkünsüz olardı.

Putin Suriya məsələsində Türkiyə və İranla əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayıb: "Hələbdən minlərlə adam çıxarılıb. Bu, böyük beynəlxalq humanitar aksiyadır. Türkiyə, İran, Rusiya və Suriya rəhbərliyi olmadan bunu etmək mümkün olmazdı".

Milli.Az

