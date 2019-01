"Atletik" klubunun gənc müdafiəçisi Yeray Alvares ağır xəstəliyə düçar olub.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, 21 yaşlı futbolçuda xərçəng xəstəliyi aşkarlanıb.

Bu haqda Bilbao klubunun prezidenti Xosu Urrutia açıqlama verib. O qeyd edib ki, gənc müdafiəçi gələn həftə əməliyyat olunacaq.

Qeyd edək ki, bu mövsüm "Atletik"in əsas komandasına debüt edən Alvares bütün turnirlər nəzərə alınmaqla, 21 matçda forma geyib.

Milli.Az

