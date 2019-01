Türkiyənin məşhur "Kiralık Aşk" serialının aktrisası Elçin Sanqunun hamilə olması barədə xəbərlər yayılıb.

Milli.Az "gazetevatan"a istinadla bildirir ki, onun hamilə olduğuna görə tezliklə nikah masasına oturacağı deyilir.

İddialara görə, aktrisanın qarnı böyüyənə kimi o, Yunus ilə toy edəcək.

Milli.Az



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.