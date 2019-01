"Taxt oyunları" ("Game of Thrones") serialının "Rob Stark"ı Riçard Meddenin yeni sevgilisi var.



Axşam.az-ın xarici KİV-ə istinadənj məlumatına görə, aktyor 30 yaşlı model Suki Uoterhausla münasibətə başlayıb.



Qeyd edək ki, S.Uoterhaus bundan əvvəl aktyor Bredli Kuperlə, R.Medden isə Cenni Kaulmanla sevgili olub.









