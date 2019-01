Baş nazir: “Türkiyə böyük bir müharibə aparır”

“Türkiyə həqiqətən böyük bir müharibə aparır”.

Publika.az “Anadolu” agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin baş naziri Binəli Yıldırım Dolmabahçedəki ofisində qadın təşəbbüskarlar heyəti ilə görüşündə deyib.

“Türkiyənin cənubunda müharibə var. Suriyada və İraqda müharibə 6 ildən çoxdur davam edir və bu müharibənin qonşusu bizik. Başqa bir ölkə olsaydı, bu şərtlər qarşısında əsla və əsla ayaqda qala bilməzdi”, - deyə baş nazir bildirib.

Türkiyənin 40 ildir terror problemi ilə qarşı-qarşıya olduğunu deyən baş nazir Suriya və İraqdakı hadisələrlə əlaqədar terror probleminin yenidən canlandığını bildirib. Suriya ilə 911 kilometr, İraqla 400 kilometrdən sərhədin olduğunu söyləyən Binəli Yıldırım Türkiyənin çətin bir coğrafiyaya sahib olduğunu vurğulayıb.

Baş nazir İraqla sərhədə fiziki olaraq nəzarət etmə şansının heç olmadığını dilə gətirib.

Ömər Dağlı



