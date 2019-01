Əşyaların yerini dəyişdirməmək, arxası üstə uzanmaq... - Tanınmışların inandığı mövhümatlar - FOTO

Bir çox insanlar kimi tanınmış simalar da mövhümatlara inanır.

Milli.Az axşam.az-a istinadən həmin məşhurlardan bəzilərinin hansı mövhümatlara inandığını təqdim edir:

Meqan Foks - təyyarəyə minəndə hökmən Britni Spirsə qulaq asır.

Burcu Esmersoy - tanınmış aktrisa və aparıcı başqasının əlindən bıçaq, qayçı və digər kəsici alət götürmür.

Kameron Diaz - işləri yolunda getdiyi zaman 3 dəfə qulağını çəkir.

Demet Akalın - müğənni işlərinin yolunda olması üçün konsertdən əvvəl əlinə göz muncuğu götürür və ondan enerji almağa çalışır.

Cennifer Eniston - tanınmış aktrisa təyyarəyə hökmən sağ ayağı ilə minir.

Pelin Karahan - aktrisa yerinə yetməsini istədiyi bütün arzularını cümə axşamı günü tutur.

Şarlz Teron - ətrafda dağınıqlıq olduğu zaman pis bir hadisə baş verəcəyinə inanır.

Funda Arar - müğənni dəyişikliyi sevmir və əşyaların yeri dəyişiləcəyi vaxt pis bir hadisə baş verəcəyinə inanır.

Culya Roberts - Hollivud ulduzu çəkildiyi serial, film və reklamların ona şans bəxş etməsi üçün arxası üstə uzanır.

