Kot-d'İvuarda hərbçilər ölkə rəhbərliyinin olduğu şəhəri mühasirəyə alıblar.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, şəhərə giriş bağlanılıb.

Bildirilir ki, hakimiyyətlə razılaşma nail olunana qədər mühasirə davam edəcək.

Milli.Az

