Aktrisa Nurgül Yeşilçaya Dubayda qaldığı iki gecə üçün 200 min türk lirəsi (təxminən 95 min AZN) xərclənib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, onu gecəsi 100 min türk lirəsi (təxminən 47 min AZN) olan "Dubai Palm Atlantis Hotel"də VİP otaqda qonaq ediblər.

Qeyd edək ki, aktrisa Dubaya "Beynəlxalq Ərəb Festivalı" (DİAFA) Mükafatları Mərasimində iştirak etmək üçün gedib. O, burada "ən yaxşı aktrisa" seçilib.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.