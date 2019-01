PSG-nin hücumçusu Edinson Kavani klubla müqaviləsini yeniləmək istəyini ifadə edib.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, 29 yaşlı hücumçu bunları deyib:

"Parisdə qalmaq istəyirəm. Burada özümü rahat hiss edirəm. Bunun üçün bütün əsaslarım var. Klub prezidenti ilə görüşdüm. Ümid edirəm ki, yeni müqavilə imzalanacaq"

Kavaninin cari müqaviləsi 2018-ci ildə başa çatır. Uruqvaylı futbolçunun 2020-ci ilə kimi nəzərdə tutulmuş yeni müqaviləyə imza atması gözlənilir.

Milli.Az

