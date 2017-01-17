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Dünyanın ən bahalı futbolçularının SİYAHISI

Dünyanın ən bahalı futbolçularının SİYAHISI
05:43 17 Yanvar 2017
156 İdman
Ölkə mətbuatı
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İdman Araşdırmaları Mərkəzi (CIES Football Observatory) dünyanın ən bahalı futbolçularından ibarət siyahı tərtib edib.

Publika.az xəbər verir ki, 100 futbolçunun yer aldığı siyahıya Neymar başçılıq edir. "Qızıl top"un son sahibi Ronaldo isə 7-ci pillədədir.

İlk onluq

1. Neymar (Barselona) - 246.8

2. Messi (Barselona) - 170.5

3. Pol Poqba (Mançester Y) - 155.3

4. Antuan Qrizmann (Atletiko) - 150.4

5. Luis Suarez (Barselona) - 145.2

6. Harri Keyn (Tottenhem) - 139.2

7. Kriştiano Ronaldo (Real) - 126.5

8. Paulo Dibala (Yuventus) - 113.8

9. Dele Alli (Tottenhem) - 110.5

10. Eden Hazard (Çelsi) - 101.5 milyon avro

Xəbərin orijinal ünvanı: http://publika.az/news/idman/183987.html
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Dünyanın bahalı futbolçularının SİYAHISI
publika.az

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