Dünyanın ən bahalı futbolçularının SİYAHISI

İdman Araşdırmaları Mərkəzi (CIES Football Observatory) dünyanın ən bahalı futbolçularından ibarət siyahı tərtib edib.

Publika.az xəbər verir ki, 100 futbolçunun yer aldığı siyahıya Neymar başçılıq edir. "Qızıl top"un son sahibi Ronaldo isə 7-ci pillədədir.

İlk onluq

1. Neymar (Barselona) - 246.8

2. Messi (Barselona) - 170.5

3. Pol Poqba (Mançester Y) - 155.3

4. Antuan Qrizmann (Atletiko) - 150.4

5. Luis Suarez (Barselona) - 145.2

6. Harri Keyn (Tottenhem) - 139.2

7. Kriştiano Ronaldo (Real) - 126.5

8. Paulo Dibala (Yuventus) - 113.8

9. Dele Alli (Tottenhem) - 110.5

10. Eden Hazard (Çelsi) - 101.5 milyon avro

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.