Küçə itləri 34 yaşlı qadını parçalayıb yedi - DƏHŞƏT

Mərhum sahibsiz heyvanlara yem verirmiş





Türkiyənin Əskişəhər ərazisində tükürpədici hadisə baş verib. Lent.az-ın Türkiyə mediasına istinadən məlumatına görə, Əskişəhərdə valideynləri həkim olan 34 yaşlı Erinç Pütünün parçalanmış cəsədi boş bir sahədə tapılıb.

Hüquq-mühafizə orqanlarından verilən açıqlamada qeyd olunur ki, qadının küçə itləri tərəfindən parçalandığı ehtimal edilir. Polislər cəsədin tapıldığı ərazidə itlərin ayaq izlərini aşkarlayıb.

36 yaşlı gəncin heyvansevər biri olması bu ehtimalları daha da gücləndirir. Belə ki, Pütün tez-tez bu əraziyə gələrək, küçə itlərinə yem verirmiş. Məhəllə sakinlərindən biri qeyd edib ki, səhər işə gedən zaman tarlada çox sayda itin nə isə yediyini görüb. İtlərin yanına gedən həmin şəxs heyvanların arasında insan cəsədi görüb və bu barədə polisə məlumat verib.

