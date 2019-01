[ 15 Mart 2015 09:31 ]



APA-nın FHN-in saytına istinadən verdiyi məlumata görə, nəticədə avtomobillərdən birinin sürücüsü, 1991-ci il təvəllüdlü Zülfüqarov Etibar Tofiq oğlu hadisə yerində ölüb.

Meyit yanğınsöndürən-xilasedicilər tərəfindən avtomobildən çıxarılaraq aidiyyəti qurumlara təhvil verilib.

