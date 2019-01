Bakının Nəsimi rayonunda oğurluqda təqsirləndirilən şəxs həbs edilib.



Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən Lent.az-a daxil olan məlumata görə, ötən gün 1961-ci il təvəllüdlü Əli Firudin oğlu Bayramov 1977-ci il təvəllüdlü Rəşad Etibar oğlu Allahverdiyevin mənzilindən geyim əşyalarını oğurlayıb qaçarkən Nəsimi Rayon Polis İdarəsinin 22-ci polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən tutulub.



Faktla bağlı polis bölməsində araşdırma aparılır.



Şəhriyar ƏLİZADƏ

