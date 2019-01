13 yaşında zorlanan gəlini qayınatası...

Türkiyənin Nigde vilayətində 17 yaşlı İ.A tərəfindən zorlanan 13 yaşlı Hilal ailəsinin təkidi ilə həmin oğlana ərə gedib.

Milli.Az publika.az-a istinadən bildirir ki, yeniyetmənin həbsə düşməsini istəməyən ailəsi Hilalı gəlin kimi qəbul edir və rəsmi nikah olmadan İ.A-nı onunla evləndirilər. Lakin 1 ay sonra Hilalın cəsədi ürəyindən aldğı güllə yarası ilə otağında tapılır.

Hər kəs 13 yaşlı qızın intihar etdiyini düşünür. Lakin Hilalı öldürən tapançanın İ.A.-nın atası Rahmiyə aid olduğu bəlli olduqdan sonra işə polis qarışır. Həbs edilən 59 yaşlı Rahmi 13 yaşlı gəlinini oğlunu aldatdığı üçün öldürdüyünü iddia edib.



Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.