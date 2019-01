Parisin Nuazi-le-Qran kommunasında güclü partlayış baş verib. İlkin məlumata görə, partlayış nəticəsində azı 5 nəfər yaralanıb, onlardan birinin vəziyyəti kritikdir.

APA-nın “RİA Novosti”yə istinadən verdiyi xəbərə görə, insident Bakı vaxtı ilə təxminən 01.00-da baş verib. Partlayışın səbəbləri araşdırılır. Xəsarət alanların sayının artacağı istisna olunmur.

Partlayışdan sonra ərazidə güclü yanğın baş verib.

