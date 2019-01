"Evlənməmiş olmaz" demişdi, amma indi... - FOTO

Model Özge Ulusoy 6 ildir birlikdə olduğu sevgilisi Hacı Sabancıya maraqlı ismarıc göndərib.

Ötən gün bir tədbirə qatılan Özge Ulusoy: "Yazın gəlməsini gözləyirəm. Toy olacaq", - deyib.

Məlumata görə, ağzından söz qaçırdığının fərqinə varan 35 yaşlı gözəl vəziyyətdən bu sözlərlə çıxmaq istəyib:



"Gələn ay rəfiqəmin toyu var. Yazda da başqa bir rəfiqəm ərə gedəcək".



Özündən 5 yaş kiçik olan iş adamı Hacı Sabancıyla eşq yaşayan Özge Ulusoyun qəfil toy mövzusuna toxunması "torbada pişik" olduğuna işarə edib.

Qeyd edək ki, Özge Ulusoy bu yaxında: "Heç bir kişiylə eyni evdə yaşamadım. Evlənməmiş əsla yaşamaram", - deyərək prinsiplərinin ortaya qoymuşdu.

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

