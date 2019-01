Bir çox məşhurun çılpaq fotosunu paylaşaraq diqqət çəkən fotoqraf Mert Alaş yenə də gündəmə gəlib.



Milli.Az "gecce magazin"ə istinadla bildirir ki, türk fotoqraf bu dəfə məşhur model Keyt Mossun çılpaq fotosunu İnstaqramda izləyiciləri ilə bölüşüb.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində









You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.