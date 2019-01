Çempionlar Liqasının finalı Bakıda keçirilə bilər

Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası 2019-cu ildə keçiriləcək UEFA Çempionlar Liqası və UEFA Avropa Liqası turnirlərinin final oyununun təşkili ilə bağlı namizədliyini irəli sürüb.

Milli.Az azvision.az-a istinadən xəbər verir ki, AFFA UEFA-ya müraciətində qeyd olunan turnirlərin həlledici qarşılaşmasının keçirilməsi üçün Bakı Olimpiya Stadionunu təklif edib. Hər iki oyunun keçirilməsi üçün namizədliyi irəli sürmüş bütün stadionların siyahısını diqqətinizə çatdırırıq:

UEFA Çempionlar Liqası

Azərbaycan - Bakı - Bakı Olimpiya Stadionu

İspaniya - Madrid - Estadio Metropolitano

UEFA Avropa Liqası

Azərbaycan - Bakı - Bakı Olimpiya Stadionu

Gürcüstan - Tbilisi - Dinamo Arena

Almaniya - Frankfurt - Frankfurt Stadion

Almaniya - Ştutqart - Arena Stuttgart

Şotlandiya - Qlazqo - Hampden Park

İspaniya - Sevilya - Estadio Ramon Sanchez Pizjuan

Türkiyə - İstanbul - Beşiktaş Arena

UEFA-nın İcraiyyə Komitəsi hər iki turnirin final oyununun keçiriləcəyi stadionlarla bağlı qərarı bu ilin sentyabr ayında qəbul edəcək.

