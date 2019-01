Əfqanıstanın şimalında 8 polis əməkdaşı öldürülüb.

APA-nın "Sinxua" agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, terrorçu Fəryab əyalətindəki nəzarət-keçid məntəqəsinə hücum edib.

İnsident Paştun və Almar rayonlarının sərhədində baş verib.

Yerli polis hücumun “Taliban” hərəkatının üzvü tərəfindən həyata keçirildiyini bildirib.

