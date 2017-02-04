10 milyon mənimsəyən dələduz məhkəmədən necə qaçdı?

İllərdir, yeni tikilən yaşayış binaları ilə bağlı qalmaqallar davam edir. Tikinti şirkətləri ilə vətəndaşlar arasındakı mübahisələrin əsasında çox halda birincilərin pul mənimsəməsi faktı ortaya çıxır.
Milli.Az xəbər verir ki, qafqazinfo-ya müraciət edən şikayətçi Xəyalə Əhmədova bildirir ki, 2011-ci ildə Xəmsə MTK şirkətinin yalanına uyub 8500 manatını itirib. Şikayət məktubunda deyilir ki, 2011-ci ildə şirkət rəhbəri Elman Tağıyev ailədən həmin pulu ilkin ödəniş kimi götürüb, üzərində icra hakimiyyətinin möhürü və icazəsi olan sənədləri təqdim edib. Söz verilib ki, tikintisi başa çatmaqda olan ev tezliklə istifadəyə hazır olacaq və sonrakı iki ildə evin pulunun aylıq şəkildə ödənilməsi nəzərdə tutulacaq.
Şikayətçi Xəyalə Əhmədova bildirir ki, bir neçə ay sonra onların adına olan evə gedəndə, evin başqa birinə də satıldığının şahidi olublar. Hətta evin "ikinci" sahibləri ilə mübahisələri düşüb. Kiçik araşdırmadan sonra zərərçəkənlərə məlum olub ki, Xəmsə MTK 60-dan çox ailəni aldadıb, pullarını mənimsəyib. Üstəlik, cavabdeh şəxs Elman Tağıyev həm də "Birlik-İnşaat" MMC və "Hayan- E" MMC şirkətinin rəhbəri kimi yüzlərlə insana ev vəd edərək onların dələduzluqla pulunu götürüb. Bu şəxs 210 mənzili daha 543 nəfərə təkrar satıb və kütləvi narazılıqdan, şikayətdən sonra 2011-ci ildə zərərçəkənlərin işi Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinədək gedib çıxıb.
Nəticədə Elman Tağıyev 2013-cü ilin 18 noyabrında məhkəmə zalına gətirilib. Amma necə olubsa, Cinayət Məcəlləsinin 178 (dələduzluq), 308 (vəzifəsindən sui-istifadə), 318 (dövlət sərhədini qanunsuz olaraq keçmə), 213 (vergidən yayınma) kimi ağır maddələrlə təqsirləndirilən şəxs məhkəmə zalından yoxa çıxıb.
Dələduz tikinti rəhbəri 600-dək insanı aldadaraq 10 miyon yarımdan çox mənimsədiyi pulun 96%-nin özünün əldə etdiyi məhkəmə prosesi gedişatında sübuta yetirilib. Amma Elman Tağıyev barəsində həbs qəti-imkan tədbiri seçilsə də, ona ev dustaqlığı cəzası verilib. Bu da onun yoxa çıxmasına, nəticədə axtarışa verilməsi ilə sonlanıb.
Şikayətçi məktubunda onu da qeyd edir ki, zərərçəkmiş şəxslər bu günə qədər öz hesablarına vəkillə təmin olunsalar da, bu, heç bir nəticə verməyib. Müraciətində zərərçəkmiş hazırda azyaşlı uşaqları ilə kirayədə qaldığını vurğulayır. Bildirir ki, bugünədək dəfələrlə araşdırmanın aparıldığı Korrupsiya ilə Mübarizə Baş idarəsində işə baxan müstəntiqlə əlaqə saxlayır, lakin nə vaxtiylə ödədiyi 8500 manatdan xəbər var, nə də tikinti dələduzunun tapılıb məsuliyyətə cəlb ediləcəyindən.
Qeyd edək ki, tikinti dələduzu, axtarışa verilən Elman Tağıyev MTRŞ rəhbəri Nuşirəvan Məhərrəmlinin əmisi oğludur.
Onu da qeyd edək ki, Xətai rayonu ərazisində inşa olunan çoxmərtəbəli yaşayış binasında 210 mənzili və 1041 kvadrat metr qeyri-yaşayış sahəsini saxta müqavilələr tərtib etməklə 543 nəfərə təkrar sataraq əldə edilmiş 15 milyon 416 min 964 manat vəsaitin 4 milyon 780 min 593 manatını inşa edilən binanın tikintisinə sərf edib, qalan 10 milyon 636 min 371 manat məbləği isə dələduzluq yolu ilə talanıb. Zərərçəkmişlərin arasında həmin binadan 3 mənzil alanlar var.
İstintaqın gedişində 456 nəfər zərərçəkmişlə tikintini davam etdirən "Birlik-İnşaat" MMC və "Həyan-E" MMC arasında yeni müqavilələr bağlanılmaqla onların pozulmuş mənzil hüquqları bərpa edilmişdir. Bundan başqa digər 87 zərərçəkmişə vurulmuş zərərin ödənilməsinin təmin edilməsi məqsədilə təqsirləndirilən şəxslərin adlarına qeydə alınmış 3 milyon 830 min manat məbləğində daşınar və daşınmaz əmlakların üzərinə həbs qoyulub.
Milli.Az
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