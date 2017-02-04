Azərbaycan Baş Prokurorluğunda geniş kollegiya iclası keçirilib

Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, kollegiya iclasında hesabat məruzəsi ilə çıxış edən baş prokuror Zakir Qaralov deyib ki, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi siyasi kursun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin müdrik rəhbərliyi sayəsində dünyada baş verən iqtisadi böhrana baxmayaraq, 2016-cı ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı öz dayanıqlılığını saxlaya bilib, iqtisadi sabitlik təmin edilib və aparılan ciddi və hərtərəfli iqtisadi islahatlar ölkənin gələcək inkişafı üçün perspektivlər açıb. Həyata keçirilən islahatlar nəticəsində bütün sosial proqramlar uğurla icra edilib, qeyri-neft sənayesi 5 faiz, kənd təsərrüfatı 2 faiz, əhalinin pul gəlirləri 7 faiz, orta əmək haqqı 9 faiz artıb: "Qəbul edilən Dövlət proqramları çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər regionlarda sahibkarlığın inkişafını sürətləndirib, iqtisadiyyatın tarazlı və davamlı inkişafına, infrastrukturun müasirləşdirilməsinə, əhalinin məşğulluğunun artırılmasına, yoxsulluğun səviyyəsinin azaldılmasına etibarlı zəmin yaradıb".
Xüsusi vurğulanıb ki, ötən il Azərbaycanın hərtərəfli inkişafının parlaq gələcəyinə təminat verən qərarların qəbul edilməsi, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında dəyişikliklər edilməsi, ordunun aprel döyüşlərində qələbələri, Bakının Avropa və dünya miqyaslı siyasi, iqtisadi və humanitar tədbirlərə ev sahibliyi etməsi ilə yadda qalıb.
Bildirilib ki, son dövrlərdə Azərbaycanda həyata keçirilən mütərəqqi, ardıcıl iqtisadi təşəbbüslər, idarəetmə sistemində aparılan köklü dəyişikliklər, korrupsiya hallarının qarşısının alınması, şəffaflığın və ictimai nəzarətin artırılması ilə bağlı qəbul olunan strateji əhəmiyyətə malik innovativ qərarlar, vətəndaşlara dövlət orqanları tərəfindən yüksək səviyyəli xidmətin göstərilməsi üçün “Asan xidmət” mərkəzlərinin sayının 11-ə çatdırılması, xidmətin funksiyalarının genişləndirilməsi və digər sosial xarakterli tədbirlər möhkəm təməl üzərində qurulmuş “İnkişafın Azərbaycan modeli”nin bariz göstəricisidir.
Diqqətə çatdırılıb ki, 2016-cı il Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu orqanları üçün də uğurlu hesabat dövrü olub. Daxili işlər, ədliyyə, məhkəmə və digər hüquq mühafizə orqanları ilə əlaqəli şəkildə ictimai-siyasi sabitliyin qorunması, cinayətkarlığa qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində zəruri tədbirlərin görülməsi təmin olunub. Prokurorluq orqanlarının səyləri Prezident İlham Əliyevin rəhbər göstərişlərindən irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsinə, prokurorluqda islahatların yeni məzmunda davam etdirilməsinə, “Prokurorluq haqqında” Qanunda nəzərdə tutulmuş fəaliyyət istiqamətləri üzrə işin səmərəliliyinin artırılmasına, mövcud çatışmazlıqlar və neqativ təzahürlərin təxirəsalınmadan aradan qaldırılmasına yönəldilib.
Hesabat dövründə Heydər Əliyevin ədalət, humanizm və insanpərvərlik ideallarını rəhbər tutaraq Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qəbul etdiyi “28 May-Respublika Günü münasibətilə amnistiya elan edilməsi haqqında” 20 may 2016-cı il tarixli Qərarın vaxtında icrasını təmin etmək məqsədilə Baş Prokurorluq tərəfindən zəruri işlər görülmüş, qərarın qüvvəyə mindiyi gündən 4 ay müddətində ümumilikdə 10.931 məhkum barəsində amnistiya aktı tətbiq edilib.
Xüsusi vurğulanıb ki, Azərbaycan Prezidentinin “Dövlət və bələdiyyə əmlakının və vəsaitlərinin idarə olunması sahəsində korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalara qarşı mübarizənin gücləndirilməsi haqqında” 2009-cu il 22 iyun tarixli Fərmanında və 2016-cı il 27 aprel tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Açıq hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı daha ciddi mübarizə aparılması, ictimai nəzarətin gücləndirilməsi ilə əlaqədar prokurorluq orqanlarının üzərinə böyük məsuliyyət qoyulub.
BMT-nin Korrupsiya əleyhinə Konvensiyasının, eləcə də Avropa Şurası və İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının (OECD) korrupsiya əleyhinə Konvensiyasının implementasiyası ilə əlaqədar BaşprokuroryanındaKorrupsiyayaQarşıMübarizəBaş İdarəsinin əməkdaşları 12 ölkədə antikorrupsiya qanunvericiliyinin vəziyyəti və tətbiqi ilə bağlı keçirilən monitorinqlərdə ekspert qismində iştirak edib və cari ildə daha 4 ölkədə iştirakları nəzərdə tutulub.
Müşavirədə prokurorluq orqanlarında informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi sahəsində səmərəliliyin artırılması məqsədilə zəruri tədbirlərin görülməsinin intensivləşdirilməsi, “Elektron Sənəd Dövriyyəsi” və “Elektron Cinayət” proqramlarının bütövlükdə prokurorluq orqanları tərəfindən istifadəsinin təmin edilməsi üçün Naxçıvan Muxtar Respublikası prokurorluğunun və ərazi hərbi prokurorluqlarının vahid şəbəkəyə qoşulması, beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla həmin proqramların funksional imkanlarının və tətbiqi dairəsinin genişləndirilməsi istiqamətində sistemli tədbirlərin həyata keçirilməsi, eyni zamanda bu proqramların yerlərdə prokurorluq əməkdaşları tərəfindən istifadəsinin nəzarətdə saxlanılması barədə müvafiq tapşırıqlar verilib.
Hesabat dövründə ölkəmizdə uğurla reallaşdırılan dövlət gənclər siyasətinə və ölkə həyatının bütün sahələrində gənclərin əməyindən hərtərəfli istifadə olunması barədə dövlət başçısının verdiyi tapşırıqlara uyğun olaraq ədalətli və şəffaf prosedurlar əsasında gənc hüquqşünasların prokurorluğa qulluğa qəbulu istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi, sonuncu müsabiqənin nəticələri də nəzərə alınmaqla işə qəbul edilmiş gənclərin hazırda prokurorluq orqanlarının kadr korpusunun 63 faizini təşkil etməsi və onların vəzifədə irəli çəkilməsi prokurorluqda aparılan kadr islahatının böyük uğuru kimi dəyərləndirilib.
Bildirilib ki, hesabat dövründə dövlət ittihamının müdafiəsi işinin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə, bir sıra məqsədyönlü tədbirlərin həyata keçirilməsi təmin olunmuş,idarə əməkdaşları tərəfindən bir çox aktual və ictimaiyyətin maraq dairəsində olan cinayət işləri üzrə məhkəmələrdə dövlət ittihamı yüksək peşəkarlıqla müdafiə olunub.
Dövlətin həyata keçirdiyi sosial yönümlü siyasətin prioritetlərinə uyğun olaraq prokurorluq orqanlarında əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2016-cı ildə də vətəndaşların müraciətlərinə və qəbulu məsələlərinə xüsusi diqqətlə yanaşılıb. Hesabat dövründə Azərbaycanın 11 rayonunda keçirilmiş qəbullarda Baş Prokurorluğun rəhbərliyi tərəfindən 325 vətəndaş qəbul edilib. Müşavirədə yerlərdə müraciətlərə baxılması və vətəndaşların qəbulu işinintəşkilində müəyyən çatışmamazlıqların mövcudluğu diqqətə çatdırılmaqla tələb edilib ki, bu sahə gündəlik nəzarətdə saxlanılmaqla, Baş Prokurorluq üzrə “Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu orqanlarında müraciətlərə baxılması və vətəndaşların qəbulu işinin səmərəliliyinin artırılması haqqında” əmrin qeyd-şərtsiz icrası təmin edilsin.
Kollegiya iclasında xüsusi vurğulanıb ki, ordu quruculuğu məsələlərinə dövlət səviyyəsində ən yüksək diqqət yetirilməsi, müdafiə sənayesi potensialının yaradılması və bu məsələlərə ayrılan büdcə vəsaitlərinin ilbəil artırılması mübariz Silahlı Qüvvələrin formalaşdırılması ilə nəticələnib. Azərbaycanın Hərbi Prokurorluğu tərəfindən “Prokurorluq haqqında” qanunda nəzərdə tutulmuş istiqamətlər üzrə işin səmərəli təşkili, hərbi prokurorluq orqanlarının strukturunun təkmilləşdirilməsi və fəaliyyətinin müasirləşdirilməsi istiqamətində zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi təmin olunub, Müdafiə Nazirliyi ilə qarşılıqlı əlaqədə görülən işlərin nəticəsi olaraq, bəzi hərbi cinayətlərin, o cümlədən qəsdən adam öldürmə, özünü öldürmə həddinə çatdırma, hərbi hissəni və ya xidmət yerini özbaşına tərk etmə, fərarilik cinayətlərinin sayının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına, hərbi prokurorluq orqanları üzrə qeydə alınmış cinayətlərin 99,1 faizinin açılmasına, rüşvətxorluq və korrupsiya faktları üzrə cinayət işlərinin yüksək peşəkarlıq səviyyəsində istintaq edilərək təqsirkar şəxslərin məhkəmə məsuliyyətinə verilməsinə, erməni təcavüzkarları tərəfindən törədilmiş soyqırım və digər ağır cinayətlərin araşdırılması istiqamətində məqsədyönlü istintaq və əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsinə nail olunub. Əminlik ifadə olunub ki, Respublika Hərbi Prokurorluğunun rəhbərliyi tərəfindən hesabat ilində əldə edilən müsbət iş göstəricilərinin daha da möhkəmləndirilməsi və fəaliyyət istiqamətləri üzrə işin təkmilləşdirilməsi, artım tendensiyası müşahidə olunan cinayətlərin profilaktikası, cinayət əməlləri nəticəsində vurulmuş maddi ziyanın ödənilməsinə yönəldilmiş işlərin səmərəliliyinin artırılması, xidməti və icra intizamının daha da yüksəldilməsi istiqamətində zəruri tədbirlərin görülməsi təmin ediləcək.
Diqqətə çatdırılıb ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğu tərəfindən müvafiq dövlət təsisatları ilə əlaqəli şəkildə 2016-cı ildə cinayətkarlığın bütün təzahürlərinə və qanunsuzluqlara qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, fəaliyyət sahələri üzrə işin təkmilləşdirilməsi, müsbət iş göstəricilərinə nail olunmaqla ciddi nizam-intizam yaradılması təmin olunub. Şəffaf prosedurlar əsasında müsabiqə yolu ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğu orqanlarına növbəti qəbulun müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi, əməkdaşların peşə hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində görülən işlər aparılan islahatların uğurlu nəticələri kimi dəyərləndirilib.
Bakı şəhər prokurorluğu orqanları tərəfindən də “Prokurorluq haqqında” qanunda nəzərdə tutulmuş fəaliyyət istiqamətləri üzrə işin düzgün təşkili və cinayətkarlığa qarşı mübarizənin gücləndirilməsi sahəsində bir sıra səmərəli tədbirlərin həyata keçirilməsi təmin edilib, daxili işlər orqanları ilə əlaqəli şəkildə görülmüş məqsədyönlü tədbirlərin nəticəsi olaraq, şəhər üzrə qeydə alınmış ağır və xüsusilə ağır cinayətlərin, o cümlədən qəsdən adam öldürmə, qəsdən adam öldürməyə cəhd, quldurluq cinayətlərinin, ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisələri və həmin hadisələr nəticəsində ölənlərin sayının azalmasına nail olunmuş, konkret cinayət işləri üzrə peşəkarlıq səviyyəsində istintaq aparılıb.
Baş prokurorun müavini-Respublika Hərbi prokuroru Xanlar Vəliyev, Baş prokurorun müavini Namiq Əsgərov, Baş prokurorun müavini-Baş prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi Kamran Əliyev, Naxçıvan Muxtar Respublikasının prokuroru Səbuhi Şahverdiyev, Bakı şəhər prokuroru Əziz Seyidov, Gəncə şəhər prokuroru Fazil Həsənəliyev və Füzuli rayon prokuroru Ramazan Hadıyevin çıxışlarında 2016-cı il ərzində cinayətkarlığa qarşı mübarizə, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində müvafiq tabe struktur qurumlar tərəfindən görülmüş işlər barədə ətraflı məlumatlar verilməklə, “Prokurorluq haqqında” qanunda nəzərdə tutulmuş istiqamətlər üzrə fəaliyyətin səmərəliliyinin daha da artırılması, prokurorluq orqanlarının işinin müasir məzmunda təkmilləşdirilməsi və mövcud çatışmazlıqların aradan qaldırılmasına yönəldilmiş konkret təkliflər irəli sürülüb.
Kollegiya iclasına yekun vuran baş prokuror əmin olduğunu bildirlib ki, Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun kollektivi öz qüvvələrini səfərbərliyə almaqla, bundan sonra da digər əlaqədar dövlət təsisatları ilə birlikdə dövlətçiliyimizin maraqlarının, ölkəmizdə bərqərar olmuş dayanıqlı ictimai-siyasi sabitlik və əmin-amanlığın qorunması, cinayətkarlığın bütün təzahürlərinə və hər cür qanunsuzluqlara qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının etibarlı müdafiəsi üçün səlahiyyət hədləri daxilində zəruri tədbirlərin görülməsini təmin edəcək, dövlət müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi və Azərbaycanın daha da qüdrətlənməsi yolunda öz xidmətlərini göstərəcək.